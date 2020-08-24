Нужно ли смягчать карантин? Азербайджан – за, а Грузия – выжидает

21 августа 2020 года выступая на брифинге Оперативного штаба, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева коснулась вопроса смягчения режима карантина. «Процесс смягчения режима карантина идет поэтапно. Уже сегодня мы замечаем небольшой рост в количестве инфицированных. Однако, пока не принято каких-либо решений по ужесточению режима», — сказала Ягут Гараева.

Отметим, что небольшой рост количества инфицированных стал наблюдаться после отмены жесткого карантина на территории страны 5 августа 2020 года.

В рамках смягчения жесткого карантина в стране возобновилась деятельность пляжей, кафе и ресторанов на открытом воздухе.

Как заявил # заместитель главы грузинского Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе, смягчение или же отмена режима карантина неизбежно ведет к росту количества инфицированных коронавирусом.

«На территории Грузии до сих пор не возобновлена деятельность пляжей, ресторанов и кафе, в том числе и на открытом воздухе. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса», — сказал Имнадзе.

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев считает, что открытие ресторанов и кафе на открытом воздухе и восстановление деятельности пляжей не может способствовать распространению коронавируса. «Если граждане страны будут использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, то исчезнет необходимость в сохранении режима карантина», — заявил # Джалал Исаев.

Напомним, что согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров 23 августа 2020 года в Азербайджане зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В тот же день в Грузии было зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.