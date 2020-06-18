Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте первого президента Казахстана.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.(ТАСС)

| 2020-06-18T11:07:28+04:00 18 июня 2020, 11:16|12345 (Пока оценок нет)
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