Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте первого президента Казахстана.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в сообщении.(ТАСС)