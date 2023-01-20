Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован и перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает «Спутник Казахстан».

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя», — сообщил советник — пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

Нурсултану Назарбаеву — 82 года. Он был первым президентом Казахстана с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года.