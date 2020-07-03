«Нож в спину» союзнику: Армения за Навального

В эти дни президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и передал поздравления в связи с голосованием подавляющего большинства граждан России за изменения в Конституцию.

Глава государства расценил это важное событие в общественно-политической жизни России как очередное проявление поддержки гражданами страны политики, проводимой президентом Владимиром Путиным. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что изменения в Конституцию внесут большой вклад в дальнейшее развитие, благополучие Российской Федерации, укрепление общественно-политической стабильности в стране. В ходе телефонного разговора также состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией», — говорилось в официальном заявлении на сайте президента Азербайджана.

Данное политическое событие, хоть и может на первый взгляд показаться дежурным дипломатическим шагом, направленным на укрепление отношений между Азербайджаном и Россией, тем не менее, оно отчетливо указывает на несколько фактов. Речь идет о том, что для официального Баку важно знать, кто будет стоять во главе Кремле еще долгое время.

Для Азербайджана важно знать, что в Кремле сидят люди, с которыми уже налажены крепкие доверительные отношения, и с которыми можно решать те или иные острые вопросы в форс-мажорной обстановке. Будь это касаемо мигрантов, экономического сотрудничества или же вопросов региональной безопасности. Хорошие отношения между лидерами двух стран сглаживают острые углы во взаимоотношениях.

Другой серьезный аспект – это, безусловно, то, что для Баку важна стабильность России и политическая ситуация. При этом нужно отметить, что несколькими годами ранее Азербайджан также проводил конституционные изменения, и официальный Кремль тогда также поздравил Ильхама Алиева. Иными словами, не поддержать конституционные изменения в России – это равносильно поддержке в этой стране разных деструктивных политических ситуаций.

Для самого Кремля важна не только поддержка населения, но и внешняя поддержка данных политических изменений. Азербайджан, как соседнее государство, выразил свою позицию по данному вопросу и показал международную поддержку нынешней власти. А как обстоит дело с нашими соседями армянами, которые в отличие от Азербайджана, имеют кучу военно-политических, экономических и интеграционных связей?

Официального поздравления с армянской стороны так и не последовало. Более того, армянское общественное телевидение показало Навального, который прокомментировал эти поправки.

«Посмотрите, как интересно. Мы так любим Армению, дружественная нам страна, а посмотрите, кого в дружественной нам Армении показывают с комментариями о голосовании (конституционных поправок – ред.). В Армении показывают на общественном телевидении в репортаже по конституционным поправкам нациста Навального. Который называл армян хачами, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает ее. И вы, общественное телевидение Армении выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну, вы даете!», — возмущался телеведущий Владимир Соловьев, говоря о том, как в Армении освещали эти поправки.

Владимир Рудольфович везде, где только возможно, говорит о независимости «НКР», не уважает суверенные права Азербайджана, которые признает даже официальная Москва. Но вот как, оказывается, могут поступать союзники. Армения этим хочет показать не только свое отношение к этим поправкам, но она также демонстрирует свою позицию в отношении властей в Кремле и к политической ситуации в России. Какое отношение у Москвы к Еревану, и какое к Баку, все мы знаем, а взамен — вот такая «благодарность» с армянской стороны за все хорошее. И пока такая однобокая политика Кремля будет продолжаться, пока не будет соблюдаться реальный баланс между Ереваном и Баку, Кремль и его пропагандисты, которые так рьяно защищают своих так называемых союзников, будут получать «нож в спину» от них же.