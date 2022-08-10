Новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада.

Как передает #, состав нового правительства после перестановок объявил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Ранее 66-летний чиновник уже занимал пост главы оборонного ведомства.

В этой должности он был в 2008–2009 гг. при правительстве Таро Асо.

Несколько часов назад правительство Японии в полном составе подало в отставку. Специальное заседание кабмина страны началось в 11:30 по местному времени.

Ожидается, что в скором времени будет известно о новом составе японского правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.