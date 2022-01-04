Представители стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) избрали Хайтама аль-Гайса новым генеральным секретарем организации. Его срок в должности продлится три года, начиная с 1 августа 2022 года, сообщает France24.

«Конференция приняла решение путем акламации назначить Хайтама аль-Гайса из Кувейта генсеком ОПЕК», — говорится в заявлении.

Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Теперь он заменит в должности нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока подряд с мая 2016 года.