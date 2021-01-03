Новый состав конгресса США приступил к работе

Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.

Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.

Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.