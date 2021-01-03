Новый состав конгресса США приступил к работе

Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.
Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.
Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.
Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.(РИА Новости)
| 2021-01-03T21:28:05+04:00 3 января 2021, 23:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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