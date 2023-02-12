«Роскосмос» продолжает вести космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

Госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале снимок, сделанный космическим аппаратом «Канопус-В», на котором показан тектонический разлом.

«Роскосмос» задействовал по запросу МЧС РФ все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

11 февраля телеканал Habertürk сообщил об образовании гигантского тектонического разлома длиной 200 м и глубиной 30 м в провинции Хатай.