Начаты проверки в связи со всеми мутациями и связанными с ними штаммами.

Как передает АПА, об этом сообщил специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев.

По его словам, все образцы, поступившие в страну из-за рубежа, а также обнаруженные и подозреваемые в заражении кластерным типом на территории страны, собираются и анализируются.

В ходе соответствующих проверок новые штаммы еще не выявлены.

Отметим, что в ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса. Штамм «Омикрон» уже распространен в нескольких европейских странах.