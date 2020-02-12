Новый коронавирус получил название COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае — COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19», — отметил он.

Глава ВОЗ сослался на правила присвоения названий возбудителям болезней, согласованные ВОЗ, Всемирной организации охраны здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. «Необходимо найти название, которое не связано с географическим пунктом, животным, конкретными людьми или группой людей», — пояснил он. Таким образом, присвоение новому коронавирусу названия дает возможность «использовать стандартный формат для любой будущей вспышки коронавируса», заключил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во вторник в Женеве открылся двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира. Основная цель встречи — выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.(ТАСС)