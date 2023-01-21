В Китае в ночь на воскресенье отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Символом этого года является черный водяной кролик.

Новый год по лунному календарю наступил в Китае в полночь по местному времени. При этом отмечают этот праздник не только в КНР, но и в ряде других стран Азии, а также многие выходцы из Китая по всему миру. Так, председатель КНР Си Цзиньпин адресовал свое поздравление с Новым годом по лунному календарю, или Праздником весны, всем китайцам.

В Китае лунный новый год считается самым главным праздником года. Празднования длятся две недели. Каждый новый наступающий год носит название в честь одного из 12 знаков китайского зодиака. Наступающий год пройдет под знаком черного водяного кролика. В традиционной китайской культуре кролик считается умным и проворным, чистым и добрым, а также мирным и счастливым.