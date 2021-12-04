Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал анонсировал реорганизацию корпорации, сообщает газета The Washinqton Post.

Агравал в своем письме, адресованном работникам Twitter, заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы упорядочить деятельность компании, повысить уровень ответственности у сотрудников и достигнуть быстрого выполнения задач, а также сделать принятие решений более четким.

Согласно данным издания, сотрудники отделов, отвечающие за проектирование, дизайн и разработку продуктов, будут перераспределены по трем новым направлениям, а именно – потребительское, дохода и технологий.

Кроме того, до конца года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.

Уточняется, что в Twitter уже подтвердили все изменения в структуре компании и уведомили о них федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Прежде пост главы Twitter занимал Джек Дорси, его cменил технический директор компании Параг Агравал, чью кандидатуру поддержали единогласно члены совета директоров (aif.ru)