Новый глава Ми-6 заявил об исходящей от России угрозе

Новоиспеченный глава Ми-6 — британской службы контрразведки — Кен МакКаллум в ходе своего первого выступления на новом посту назвал Россию «враждебно настроенным государством». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», — говорится в сообщении.

К представляющим угрозу для Великобритании государствам МакКаллум также причислил Китай и Иран.

Ранее в Великобритании новым главой контрразведывательной службы МИ-5 был назначен Кен МакКаллум. Он занимал разные должности в британских спецслужбах почти 25 лет.

| 2020-10-14T19:25:56+04:00 14 октября 2020, 20:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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