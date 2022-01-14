Сегодня под руководством министра оборонной промышленности, президента Федерации велоспорта Азербайджана Мадата Гулиева состоялось внеочередное заседание Исполкома Федерации.

На пост генерального секретаря была выдвинута кандидатура бывшей велосипедистки сборной Азербайджана Эльнары Мусаевой. По итогам голосования она единогласно была избрана на эту должность. Ранее данный пост занимал Фархад Алиев.

Также Мадат Гулиев представил нового спортивного директора Федерации, украинского специалиста Олега Березовского.

Помимо этого, в ходе заседания обсуждались планы на будущее, усовершенствование учебного процесса тренеров и другие вопросы.

Напомним, Мадат Гулиев был избран президентом Федерации велоспорта в конце ноября прошлого года.