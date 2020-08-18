Новый автобусный экспресс-маршрут будет запущен в Баку

Еще одна из дополнительных пяти экспресс-линий, организованных с целью удовлетворения растущего спроса пассажиров в связи со смягчением особого карантинного режима, экспресс-маршрут M9 начнет функционировать с завтрашнего дня.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, по графику с 06:30 до 21:00 по экспресс-маршруту будут курсировать 12-метровые современные и комфортабельные автобусы, эксплуатируемые ООО «BakuBus». В соответствии с ростом пассажиропотока к линии также будут привлечены 18-метровые пассажирские автобусы.

С запуском экспресс-линии M9 будет обеспечена прямая связь центра отдыха «Sea Breeze» и жилых районов в направлении поселков Бильгя, Бузовна, Шаган, Бина с центром города. Схема движения автобусов по линии М9 определена от центра отдыха «Sea Breeze» до станции метро «Нариман Нариманов».