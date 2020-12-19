Новые заражения коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 3 705 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 4 210 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 19 декабря сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 42 пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 199 127 человек, 2 175 из них скончались, 131 462 — вылечились, 61 490 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 049 239 тестов (за последние 24 часа — 17 931) на COVID-19.