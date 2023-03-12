Президент США Джо Байден утвердил цветовую схему новых президентских самолетов Boeing VC-25Bs, которые должны поступить в ВВС США в 2027 и 2028 годах. Как сообщает Aerotime, из ливреи исключен красный цвет, который был утвержден администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

«Окраска будет очень похожа на ливрею нынешнего Air Force One, VC-25A. Схема трехцветного оформления, предложенная бывшим президентом Дональдом Трампом, не была сохранена, поскольку президент Байден предпочел более сдержанный дизайн», — отмечает издание.

Ранее ожидалось, что два самолета VC-25B поменяют небесно-голубую и белую цветовую схему на красную, белую и темно-синюю окраску.

Новые самолеты получат модернизированную систему электроснабжения, новую систему связи, медицинский кабинет, новый интерьер, бортовую систему ПВО и возможности автономного наземного обслуживания.

Ранее сообщалось, что компания Boeing, которая строит два президентских борта Air Force One, столкнулась с дорогостоящими издержками в ходе работ.

Проблемы возникли с выбором цвета, который заказал бывший президент США Дональд Трамп. Тогда он раскритиковал текущую цветовую схему борта №1, которая не менялась еще со времен Кеннеди. Вместо голубой полосы Трамп хотел использовать красный, белый и темно-синий цвета, которые больше соответствовали цветам флага США. (gazeta.ru)