Новую книгу Бахрам Багирзаде посвятил Победе и Президенту

24 декабря, в день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех книжных магазинах Баку появится новая книга Бахрама Багирзаде «Карабах — это Азербайджан» для детей».

Как сообщил # участник легендарной команды КВН «Парни из Баку, автор многочисленных книг, посвященных Азербайджану, новую книгу он посвятил Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву.

«Книга выйдет на двух языках – азербайджанском и русском. Название книги появилось благодаря фразе нашего Президента, которая облетела весь мир и уже записана в мировую историю золотым цветом Победы! Книга расскажет маленьким читателям о Карабахе, который является душой нашей страны, наполненной светом азербайджанских гениев, могучей поступью карабахских скакунов и доблестью храбрых воинов. Мальчики и девочки познакомятся с природой Карабаха, древними городами, величественными мечетями и христианскими храмами, памятниками истории и архитектуры. Огромное спасибо Президенту Победы и азербайджанской армии за их подвиг – возвращение Карабаха!», — сказал Б.Багирзаде.

Автор книги отметил, что все вырученные от продажи книги средства будут перечислены в Фонд «YAŞAT», который был учреждён для поддержки семей раненых и шехидов Отечественной войны.