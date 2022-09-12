Минобороны Азербайджана опровергло новость о сбитом военном самолете.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении принадлежащего Азербайджану военного самолета в направлении Басаркечарского района является ложной и носит характер дезинформации», — говорится в сообщении минобороны.

Как передает #, в минобороны также отметили, что распространенная армянскими телеграм-каналами информация о якобы открытии огня в направлении Горусского района государственной границы подразделениями азербайджанской армии и причинении в результате ущерба гражданской инфраструктуре, не имеет под собой никаких оснований и не отражает правду.

В военном ведомстве заявили, что подразделения азербайджанской армии не наносят удары по гражданской инфраструктуре.