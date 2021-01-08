Новогодний анекдот: как в России за Трампа переживали

Фраза «политическая сцена» очень точно указывает на очевидную схожесть событий, имеющих место в большой политике с постановками, которые показывают зрителям со сцен театров. На сей раз справедливость этого утверждения доказали события в США, а еще больше комментарии на этот счет, прозвучавшие в России.

Напомним, 6 января в здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они прервали заседание законодателей, которые собрались, чтобы утвердить голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибло 5 человек.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует наказания действующего президента США. «Каждый день может стать днем нового страшного шоу, — говорит она. – То, что произошло 6 января, было актом мятежа». Кроме того, Чак Шумер, который вскоре возглавит демократическое большинство в сенате, призвал вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти по 25-й поправке к Конституции США.

При этом, сам президент США Дональд Трамп уже заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов президентских выборов, но теперь пришло время для примирения. Он обещает сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации избранного президента Джо Байдена. Вспомнилась фраза из кинофильма «Джентльмены удачи» : «Кина не будет, электричество кончилось».

И я бы не стал фокусировать внимание на событиях в США, если бы не увидел очаровательную реакцию на события 6 января со стороны России. Пожалуй, наиболее адекватный комментарий на сей счет дала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она указала, что российские власти считают протесты и погромы в Вашингтоне «внутренним делом США». Правда, и она не удержалась и произнесла то, что потом долго будут вспоминать не только в РФ.

«При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», — отметила Захарова в комментарии для “Ъ” . В этой связи вспоминается монолог Чацкого и незабвенное » А судьи кто?».

Но, повторюсь, заявление Захаровой было еще достаточно адекватным. Все же познается в сравнении. Например, в сравнении с умозаключениями российского депутата Антона Морозова из комитета Госдумы по международным делам. «Люди устали от застоя, от одних и тех же лиц у власти, хотят обновления. И Трамп представлял собой такой неординарный вариант президента, люди не хотят с ним так просто расставаться», — объяснил он случившемся в США.

Забавное утверждение на фоне известных всем российских реалий? Идем далее, там куча всего интересного прозвучала. Ожидаемо блеснул яркостью выводов бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Тотальная фальсификация, пренебрежение свободой прессы и свободой слова. Недоброжелатели постоянно мешают Дональду Трампу, его банят в социальных сетях. Нет никакого уважения к его должности», — вынес он вердикт выборам в США.

И это еще не все. Тем не менее, убеждён лидер ЛДПР, у Трампа еще остаются рычаги для воздействия. Он, с надеждой напомнил Жириновский, остаётся верховным главнокомандующим, и при определённых условиях армия может вмешаться во внутреннюю жизнь страны. По мнению лидера ЛДПР, Трамп может ввести войска в отдельные штаты, режим чрезвычайного положения, начать пересчет голосов, обратиться в Верховный суд США с тем, чтобы он принял участие в процедуре непризнания итогов выборов.

Как-то даже жаль расстраивать этого пожилого уже политика, не сумевшего наладить даже внутрипартийную демократию и всегда игравшего в РФ роль «карманной оппозиции», но Трамп, как мы уже указали выше, пообещал сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации избранного президента Джо Байдена. Да, это было жестоко с его стороны по отношению к Жириновскому, но кому сейчас легко?!

Не забыть бы еще и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «В Америке жесткий раскол, который угрожает не только гражданам этой страны, но и всему миру. Угрожает мировой финансовой системе… Если все это посыплется, то мало никому не покажется, поэтому я на это смотрю с большой тревогой и обеспокоенностью», — сказал он. И добавил, что Трамп, его команда, избиратели считают, что демократы выиграли жульническим способом. «И я разделяю эту точку зрения «, — сказал, как отрезал, главный российский коммунист.

Жаль только, что его позиция никак не повлияет на итоги выборов в США. Да и советовать Зюганову с тревогой и обеспокоенностью наблюдать за ситуацией в РФ, экономика которой переживает не лучшие времена, а количество проживающих за чертой бедности растет, даже неудобно как-то. Как и напоминать о том, что это в РФ под стенами Кремля был убит лидер оппозиции Борис Немцов. Но разве все это может вызывать тревогу у Зюганова, когда в США такое творится?!

Наконец, громко заявила о себе «Комсомольская правда». На ее страницах появилась статья, автор которой убежденно утверждает, что захват Капитолия был организован спецслужбами США. «СМИ США уже единогласно возложили ответственность за случившееся на Трампа и требуют с ним расправиться. Не приходится сомневаться, что это будет сделано. Более того, именно это скорее всего и планировалось «глубинным правительством», псевдоэлитой страны, уже много лет контролирующей в Америке командные высоты «, — утверждает он.

Могучий анализ, ничего не скажешь. Правда, сами республиканцы испортили стройность логического ряда автора «Комсомолки». Дело в том, что вице-президент США Майкл Пенс, соратник Трампа, который после победы Байдена вместе с Трампом теряет власть, первым выступил против действий президента США. Пенс приказал ввести в столицу войска для защиты парламента и выступил с осуждением захвата Конгресса.

Экс-президент США и один из столпов правящей республиканской партии Джордж Буш выступил немедленно с осуждением провокации Трампа. Губернатор штата Мэриленд, представитель Республиканской партии, первым направил в столицу полицию для подавления попытки захвата Конгресса. Депутаты всей Республиканской партии немедленно выступили против Трампа и отозвали все иски по оспариванию результатов выборов, фактически мгновенно признав Байдена победителем.

Странно все получилось, согласитесь. Планировало все «глубинное правительство», но против Трампа в итоге выступили его же однопартийцы. Впрочем, автор «Комсомолки» может не обращать на такие мелочи внимания. Он ведь поведал читателям страшную тайну — демократия в США закончилась на следующий день после избрания Трампа президентом.

И как американцы, а с ними и весь мир, жили все эти годы?! Вот была демократия ночью еще, а утром ее уже нет. Дефицит образовался. Прямо, как в прекрасные советские годы. Жаль только, что американцы, в отличие от советских граждан, покупать дефицит из-под полы не научились. Глядишь, и недостаток демократии, увиденный «КП», легко восполнили бы. Не дожидаясь окончания срока правления Трампа. Да, как тут не вспомнить Михаила Задорнова с его изречением «они- тупые»?!