Традиционное обращение президента Владимира Путина посмотрело минимальное количество россиян с 2019 года, следует из данных Mediascope, которые приводит РБК.

Рейтинг Новогоднего поздравления Путина по всем телеканалам 31 декабря 2022 года составил 44,6%. Этот показатель отражает количество смотревших передачу граждан в процентах от всего населения.

В прошлом году рейтинг обращения президента на Новый год был на уровне 45,1%, а в 2020 поздравления Путина смотрели 45,5% россиян.

Mediascope проел исследование традиционно в крупных городах России с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория — все зрители старше четырех лет.

В этом году поздравление Путина прошло в необычном формате. Впервые за 20 лет президент обратился к гражданам в окружении военнослужащих, сказав, что люди, на фоне которых он записал обращение, участники т.н. Специальной военной операции. Однако многие пользователи заподозрили, что массовкой для Путина опять, как и ранее, служили сотрудники ФСБ. Большую часть поздравления Путин посвятил войне в Украине, которую назвал сражением за независимость.

Часть обращения президента была посвящена критике западных правительств. По мнению Путина, после начала войны в Украине России объявили санкционную войну, итогом которой должен был стать развал страны, но этого не произошло.

Другие свои публичные выступления перед гражданами Путин в конце года отменил. В этом году президент не стал проводить ни пресс-конференцию, ни прямую линию, а также перенес послание Федеральному собранию.

По словам близких к Кремлю и правительству источников Moscow times, Путин лично отменил прямую линию после того, как спецслужбы не смогли ему гарантировать, что пресекут попытки новых диверсий Украины на российской территории.

Решение об отмене публичных появлений Путина связано с неудачами на войне с Украиной, говорили источники РБК, знакомые с обсуждением вопроса. Задуманная как блицкриг кампания превратилась в затяжную кровавую бойню, угрозу поражения в которой начали признавать даже государственные телеканалы. А сдача Херсона окончательно сломала победный нарратив госпропаганды, стремительно теряющей зрителей прежде популярных ток-шоу. (moscowtimes.ru)