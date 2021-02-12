Новое правительство Италии возглавит Марио Драги

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

«Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства», — проинформировала пресс-служба.

Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00 (14:00 мск).