Новое Агентство улучшит работу НПО?

Во времена СССР, наряду с партийными органами, в стране также действовали многочисленные общественные организации, такие как профсоюзы, объединения писателей, композиторов и пр. Они действовали при финансовой поддержке государства и выполняли все директивы партийных органов.

7 мая 2021 года Наблюдательный совет Агентства господдержки неправительственных организаций принял решение о создании 5 рабочих групп. Одним из направлений деятельности рабочих групп должна стать оценка деятельности НПО и измерение их общественной пользы (https://www.turan.az/ext/news/2021/5/free/Social/ru/3879.htm).

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций было создано в апреле этого года на базе Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана.

Как, на основании каких критериев Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций собирается оценивать деятельность НПО?

С этим вопросом мы обратились к члену Наблюдательного совета Исраилу Искендерову, который опроверг информацию, опубликованную в turan.az. «Мы вовсе не собираемся оценивать деятельность НПО. Наблюдательный совет намерен собрать обширную информацию о неправительственных организациях. Это необходимо для улучшения показателей их деятельности», — сказал # член Наблюдательного совета.

Интересно, что не все «нпошники» согласны с утверждениями представителя Агентства. Как заявила редакции председатель Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, о какой деятельности неправительственных организаций в Азербайджане может идти речь, если в 2014 году в законодательство страны были внесены изменения, которые фактически запретили получение неправительственными организациями грантов, выделяемых международными организациями.

«А ведь именно за счет этих грантов неправительственные организации могли проводить различные исследования, проводить мониторинг деятельности государственных структур. Отсутствие грантов фактически свело на нет деятельность независимых НПО», — заявила Гахраманлы.

По словам Мирвари Гахраманлы, сегодня наиболее активными являются НПО, связанные с властью. «Именно эти неправительственные организации входят в состав общественных советов при различных министерствах, организованных для создания видимости общественного контроля», — сказала председатель комитета.

Президент Национального Форума НПО Рауф Зейни также считает, что лишение возможности получения грантов от международных организаций отрицательно повлияло на деятельность некоторых неправительственных организаций.

«Но ведь существуют также и национальные доноры. Я бы посоветовал этим неправительственным организациям обратиться за грантами к национальным донорам», — предложил Рауф Зейни.

Эксперт по гражданскому обществу, бывший глава НПО «Transparency Azerbaijan» Рена Сафаралиева считает, что гранты, предоставленные национальными донорами, не могут повлиять на деятельность НПО. «Потому, что сумма предоставленных национальными донорами грантов является мизерной и не позволяет организовать полноценную работу неправительственных организаций», — сказала нам Рена Сафаралиева.

Так что, вопросы о том, как и в какую сторону изменится деятельность НПО с созданием нового Агентства и пяти его комиссий, остается открытым.