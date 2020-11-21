Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС

Председательство в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на 2021 год перешло к Новой Зеландии, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Об этом пишет ТАСС.

Глава кабмина отметила, что Новая Зеландия с нетерпением ожидает проведения полностью виртуального форума АТЭС-2021.

«Это будет одно из самых важных международных мероприятий, которые Новая Зеландия примет за последние десятилетия», — сказала Ардерн.

Она пообещала обеспечить работу АТЭС, которая будет сосредоточена на изменении жизни людей к лучшему, а также на том, чтобы «совместные усилия над преодолением экономических последствий COVID-19 не ослабевали».

Первое официальное мероприятие организации намечено на февраль 2021 года.