Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала ужесточить правила, на основании которых в Германии выдаются разрешения на экспорт вооружений. «Мы как коалиция дали ясно понять, что внимательно изучим существовавшую в последние годы политику в сфере экспорта вооружений. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения», — заявила она в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 26 декабря.

Накануне стало известно, что бывшее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель за последние девять дней у власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро — больше, чем за девять предшествовавших месяцев. При этом львиную долю вооружений должен получить Египет — страна, которую критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Новая правящая коалиция в ФРГ, состоящая из социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов, намерена ограничить экспорт вооружений в страны за пределами ЕС и НАТО. Для обеспечения более эффективного контроля планируется принятие соответствующего закона. В настоящее время для выдачи разрешений на экспорт оружия из ФРГ есть лишь политические рекомендации. (DW)