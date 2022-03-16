Это не просто забавно. Это еще и характерно с точки зрения понимания того кошмара, что творится сейчас в головах и душах руководителей России. Чтобы понять масштаб этого запредельного ужаса, достаточно послушать, что сейчас сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он утверждает, что «решение о старте военной операции по защите Донбасса принималось с опорой на реалистичную оценку ситуации в мире и анализ исторических закономерностей».

«Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», — сказал он. По словам Нарышкина, у РФ не было шанса поступить иначе, поскольку «промедление в отношении русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима привело бы к большой трагедии».

Сказать, что Нарышкин примитивно лжет – значит ничего не сказать. Совершенно очевидно, что в реальности никто на Россию не нападал. Не было угроз в отношении ее территориальной целостности, суверенитета. Украина, против которой сейчас воюет Россия, хотела всего лишь одного — права жить так, как считает выгодным, правильным для себя. Без угрозы России. Собственно, это очевидно и сейчас. Когда даже после тех жертв и разрушений в войне с РФ, Украину не принимают ни в НАТО, ни в ЕС.

А вот Россия всегда хотела власти над всей Украиной. Потому и аннексировала Крым и разожгла костер сепаратизма и терроризма в Донбассе. Россия годами отправляла в «ДНР» и «ЛНР» своих кадровых офицеров, оружие. Она готовилась к войне против всей Украины. И она ведет ее сейчас. Уничтожая русскоязычный Харьков, собираясь высадить десант в Одессе, стерев с лица земли Мариуполь, стреляя по больницам, школам, детским садам.

Уже очевидно, что Россия проиграла. Ее надежды на блицкриг рухнули. Ее мечты о том, что российских оккупантов будут встречать с цветами оказались плодом чудовищного непонимания украинских реалий и невероятной коррупции тех, кто заработал огромные деньги, пытаясь насадить «русский мир» в Украине. Говоря более детально, в СМИ уже прошла информация о том, что президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 годах.

В хищении средств подозреваются главные кураторы украинского направления, которые отвечали за дестабилизацию Украины на протяжении последних 8 лет. Среди них: бывший помощник президента РФ Владислав Сурков; бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов; преемник Чернова на его посту Игорь Маслов; начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа; глава Россотрудничества Евгений Примаков; бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова; нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.

У Путина считают, что эти лица не развивали украинское направление должным образом, в связи с чем нынешнее вторжение и имело настолько катастрофические последствия. В общей сложности этих лиц подозревают в «освоении» около 5 млрд долларов, а также передаче Путину откровенной дезинформации, на основе которой он и принял решение вводить войска. И все это как-то совсем не вяжется с нынешними речами Нарышкина, с его попыткой делать вид, что все идет по плану.

Как известно, за время войны в Украине подтверждена гибель как минимум 10 российских военных из числа высшего командного состава. Их имена опубликовал 15 марта в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Это генерал-майор Магомед Тушаев; генерал-майор Виталий Герасимов; генерал-майор Андрей Колесников; генерал-майор Андрей Суховецкий; полковник Андрей Захаров; полковник Сергей Порохня; полковник Игорь Николаев; подполковник Юрий Агарков; подполковник Дмитрий Софронов; подполковник Михаил Ермолин. В центре при этом подчеркнули, что «список далеко не полный».

Но даже этого списка достаточно, чтобы понять комичность утверждений Нарышкина. Таких потерь у России не было в Сирии и даже в Афганистане. Количество убитых и раненных в Украине российских оккупантов уже почти одинаково с тем, что советская армия потеряла за годы войны в Афганистане. Если в этом состоял план России, то тут впору подозревать его придумавших в предательстве национальных и государственных интересов РФ.

Ну и последнее. Лично о Нарышкине. Все мы имели возможность убедиться в его личностных качествах. Когда президент РФ Путин потребовал его высказаться по вопросу признания Россией «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Сначала Нарышкин утверждал, что Россия должна «дать Западу последний шанс» заставить Украину выполнить Минские соглашения. В противном случае, по его утверждению, стоит «принять то решение, о котором сегодня говорится». В ответ Путин переспросил Нарышкина, что значит «в противном случае».

Путин сказал Нарышкину говорить прямо. «Вы предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать суверенитет «республик». Говорите прямо», — сказал ему Путин. Нарышкин ответил: «Я поддержу предложения о признании». Путин захотел уточнить он «поддержит» в будущем или уже «поддержал» признание террористических организаций. «Поддерживаю предложение о вхождении «ДНР» и «ЛНР» в состав Российской Федерации», — cказал Нарышкин.

Тогда Путин отметил, что на заседании этот вопрос не обсуждают, а говорят о признании независимости. «Да, я поддерживаю предложение о признании независимости», — резюмировал Нарышкин. Вот так. Все это увидел весь мир. Перед которым предстал крайне трусливый, с бегающими глазами, путающийся в словах и заплетающимся языком персонаж. Который сейчас снова говорит то, что ему приказали. Потому, что своего мнения у него просто нет.