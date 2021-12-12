Жители Новой Каледонии подавляющим большинством голосов высказались против независимости этой заморской территории Франции. Согласно официальным результатам третьего и последнего референдума, прошедшего в воскресенье, 12 декабря, 96,49 процента участников голосования отвергли идею выхода из состава Франции. За независимость проголосовало лишь 3,51 процента жителей архипелага в юго-западной части Тихого океана.

«Каледонцы решили остаться французами. Они приняли это решение свободно», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении по итогам референдума. Он отметил, что для жителей архипелага сейчас начинается «переходный период».

Третий референдум отличился крайне низкой явкой избирателей. В голосовании приняли участие лишь 43,9% жителей Новой Каледонии. На предыдущих двух референдумах, в 2018 и 2020 годах, явка превышала 80 процентов. Тогда также противники независимости были в большинстве.

Сторонники независимости просили французские власти отложить нынешнее голосование, ссылаясь на невозможность организации надлежащей кампании в условиях пандемии коронавируса. Не добившись переноса референдума, они призвали бойкотировать его. (DW)