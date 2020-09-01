Новая фаза революции в Беларуси

В последнее время, особенно в российской прессе и на федеральных каналах то и дело рассуждали, что протесты в Беларуси выдыхаются и на улицы выходит все меньше людей.

Второй элемент дискредитации состоял в том, что протесты, говорилось с некоторым сожалением, не имеют руководства и поэтому обречены, так как неизбежно выродятся в очередной бунт.

Третий элемент вытекал из первых двух. Режим Лукашенко устоял, конечно, при российской поддержке.

Было очевидно и это подтверждает опыт Хабаровска, что сами демонстрации, митинги и шествия, огромные бело-красно-белые флаги, как символ оппозиции сами по себе по большей части несут моральную нагрузку, но не могут привести к изменению власти. Это первый этап революции, и он свою роль сыграл. В нынешнем виде его недостаточно, хотя, как инструмент давления на власть, он остается. Просто его роль становится в большей степени технической.

Отметим, что в воскресенье на улицы Минска вышло почти 300 тыс. человек — гораздо больше, чем в предыдущее 23 августа. Это наглядный ответ тем, кто уже начал петь отходную белорусской революции.

Следует отметить новые черты протестов в виде многотысячных шествий. Представляется, что это признаки перехода к новому этапу революции.

Первый фактор мы уже отметили, никакого спада протестной волны нет. Наоборот, есть все признаки ее продолжающегося подъема. Шествия принимают несколько другие формы. Изменяется и реакция силовиков.

Информационным фоном воскресенья был день рождения Лукашенко, которому исполнилось 66 лет. Протестующие показали креативность. Плакат «С днем свержения тебя» соседствовал с «Саше от проституток и наркоманов». Лукашенко утверждал, что они являются основными участниками шествий. Как-то слишком много таких в Беларуси.

Накануне центр Минска был заполнен автобусами с бойцами ОМОН и автозаками. Использовались заградительные комплексы «Рубеж» с поднятыми щитами. Был закрыт весь проспект Независимости и подходы к площади Независимости. Вблизи резиденция Лукашенко — Дворец Независимости.

Силовики попытались раздробить колонны, подходившие к площади по разным улицам со всех концов города. Часть протестующих оказалась в кольце ОМОН. Несколько человек легли на асфальт перед оцеплением, взявшись за руки. По мере того, как подходили другие группы протестующих в окружении оказался сам ОМОН, и он тихо ретировался. Без задержаний не обошлось, но часто протестующие вступали не только в перепалку с силовиками, но и пытались отбить задержанных. В некоторых случаях успешно. В своем номере в гостинице «Минск» был задержан корреспондент ТАСС Иван Колыганов. Уж его агентство никак нельзя обвинить в отсутствии поддержки Лукашенко. Видимо нервы сдают у некоторых силовиков.

Следующим событием, позволяющим говорить о новом этапе революции является появление в информационном пространстве людей, о которых можно говорить, как о лидерах.

Бывший руководитель штаба незарегистрированного кандидата Бабарико представитель Координационного совета (КС) — коллегиального органа, представляющего интересы протестующих, соратница соперницы Лукашенко за президентское кресло Светланы Тихановской Мария Колесникова во главе колонны подходила к силовикам в оцеплении и интересовалась не выйдет ли, как она выразилась, бывший президент к народу. Ответа не последовало, но факт ее действий во главе огромной колонны очевиден.

Второй член КС Павел Латушко выходит на первый план в руководстве протестами со второй половины августа. Бывший министр культуры и дипломат до недавнего времени он возглавлял театр им. Янки Купалы. Очень уважаемый в Беларуси.

Коллектив театра 13 августа потребовал остановить насилие по отношению к гражданам и выступил за пересчет голосов. Уже 17 августа директор театра Латушко был уволен, а 18 августа он вошел в состав КС и его президиума. Интересно, что из солидарности с директором практически весь коллектив театра уволился и тем самым сорвал начало нового сезона. Без театра Лукашенко обойдется, но на многих в Беларуси это произвело крайне негативное впечатление.

В отличие от большинства чиновников Латушко владеет белорусским языком и это очень поднимает его рейтинг среди национальной интеллигенции. У него образ «культурніцкага» деятеля. Хотя в области культуры он работал всего пять лет. Из них полтора года министром, а три с половиной — директором театра. Остальное время он был на дипломатической работе на довольно высоких постах.

Имея большой опыт работы в системе, он является прекрасным кандидатом на предстоящих переговорах с властью. Пока Лукашенко от них отказывается категорически, но так или иначе, но ему придется на них пойти.

Второй важный козырь Латушко. Ему доверяют многие высокопоставленные чиновники, которые понимают направление развития событий. Тем более, что он довольно четко обрисовал их положение в интервью изданию «Наша нiва». «Маналітнасць дзяржапарату страчана гады тры-чатыры таму, сённяшнія прыклады адставак супрацоўнікаў, у тым ліку праваахоўнай сістэмы, пацвярджаюць наяўнасць расколін у сістэме. Дзяржапарат не матываваны выконваць пастаўленыя зверху задачы, а часта яны і не ставяцца. Для яго чым менш ініцыятыў, тым лепш, бо гэта дадатковая праца, да таго ж рызыка адказнасці. Атрымаўся «італьянскі страйк».

(Монолитность государственного аппарата потеряна три-четыре года назад, сегодняшние примеры отставок сотрудников, в том числе правоохранительной системы, подтверждают наличие расколов в системе. Госаппарат не мотивирован исполнять поставленные сверху задания, а часто они и не ставятся. К тому же чем меньше инициативы, тем лучше, потому что это дополнительная работа, с риском ответственности. Получаем «итальянскую забастовку»).

Латушко никогда лично не критиковал Лукашенко, оставляя тем самым пространство для будущих переговоров и не вызывая полное отторжение у противоположной стороны.

Второй важный вопрос — это будущие отношения с Россией. В Кремле предпочитают иметь дело с понятными им людьми из коридоров власти. С этой точки зрения Латушко им подходит. В конце концов, на Лукашенко можно и надавить, чтобы он согласился на переговоры.

Это тем более важно для Москвы, так как воскресный протест прошел под лозунгом «Марш мира и независимости». Тем самым до сведения Кремля доводится два важнейших постулата.

Первый. Пока протесты носят мирный характер, но все может измениться в случае новых брутальных действий силовиков. Повторения избиений 10-12 августа никто не потерпит.

Второй. Независимость Беларуси не обсуждается. Что бы не подписал Лукашенко по так называемой глубокой интеграции не будет иметь никакой силы. Происходит стремительная самоидентификация народа Беларуси и для него независимость страны есть величайшая ценность. Он будет ее защищать. Любым доступным способом.

Если раньше вопрос отношений с Россией вообще среди протестующих не обсуждался, то теперь благодаря медвежьим действиям Путина он появился на повестке дня.

Так не далеко и до антироссийских настроений. Видимо пример Украины московских власть имущих ничему не научил. Ничего, история непонятливым преподает очень наглядные уроки. Один из них сейчас проходит на улицах белорусских городов.