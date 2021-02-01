Норвегия станет полем битвы для США и России

Увеличение американского военного присутствия в Норвегии может сделать ее «полем битвы» в возможной войне между Россией и США, пишет норвежское издание NRK.

Норвегия играет важную роль в защите США, так как находится близко к ядерным силам России, отметил преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер.

«Норвегия активно участвует в соперничестве между Россией и США. Это увеличивает вероятность того, что Норвегия станет полем битвы для Соединенных Штатов и России в случае конфликта или кризиса, который выйдет из-под контроля», – добавил Хейер.

При этом профессор подчеркнул, что Соединенные Штаты придерживаются задачи сдерживать Россию. (gazeta.ru)