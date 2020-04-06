Норвегия рассматривает возможность сокращения добычи нефти впервые с 2002 года

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, рассмотрит возможность сокращения добычи впервые с 2002 года. Как передает Прайм, об этом сообщило агентство Блумберг.

Норвегия с 2002 года не участвует в скоординированных международных сокращениях для поддержки цен. «Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны», — цитирует агентство министра нефти и энергетики Норвегии Тины Бру. «Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения».

В феврале Норвегия добывала 1,75 миллиона баррелей нефти в день, что составляет менее 2% мировых поставок.

Министерство энергетики Норвегии не сообщило, были ли представители страны приглашены на совещание ОПЕК+ на этой неделе. 9 апреля в формате видеоконференции пройдет заседание альянса по вопросу возможного сокращения добычи нефти. Блумберг обращает внимание, что Норвегия неоднократно приглашалась присоединиться к переговорам ОПЕК+, но отказывалась.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.

| 2020-04-06T12:28:12+00:00 6 апреля 2020, 14:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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