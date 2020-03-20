Nokia представила новый «антикризисный» смартфон

Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый «антикризисный» смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании.

Данная модель позиционируется как устройство начального класса. При этом, как отмечают в компании, инженеры постарались объединить в нем современные технологии и новейшую операционную систему Android 10 с приставкой Go.

Среди наиболее сильных сторон нового смартфона разработчики назвали яркий HD+ экран и интеллектуальный режим ночной съемки.

Nokia 3.1 должен поступить в продажу в апреле 2020 года (Газета.Ру).