ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны.

22 июня в 02:15 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Кроме того, 21 июня с 23:05 до 08:15 22 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент, с перерывами обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии расположенные в направлении Ходжавендского, Шушинского и Ходжалинского районов.

Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные меры на всех указанных направлениях.

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установки долговременных фортификационных сооружений перед позициями Азербайджанской Армии на Агдамском и Ходжалинском направлениях.

Отмечено, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, инженерные работы были немедленно остановлены.