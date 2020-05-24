Нобелевский лауреат назвал режим изоляции «средневековой мерой»

Профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт, который правильно предсказал первоначальный масштаб пандемии, предположил, что решение держать людей в четырех стенах из-за распространения коронавируса было мотивировано «паникой», а не разумными научными соображениями.

По словам нобелевского лауреата, выполненное профессором Имперского колледжа Нилом Фергюсоном моделирование, которое привело к тому, что британское правительство ввело режим изоляции, переоценило число погибших в «10 или 12 раз».

Майкл Левитт сказал изданию The Telegraph: «Не думаю, что эта блокировка спасла жизни. Думаю, что она могла стоить жизни. Она спасла несколько жизней в связи с ДТП и тому подобным, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — был экстремальным. А потом есть и те, кого не лечили от других заболеваний».

Получивший Нобелевскую премию по химии в 2013 году за «разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем» Майкл Левитт в течение двух месяцев говорил, что большинство прогнозов экспертов о коронавирусе неверны.

При этом профессор считает, что правительство вместо введения изоляции должно поощрять британцев носить маски и находить другие способы продолжать работать.

С другой стороны, моделирование профессора Фергюсона предполагает, что до 500 тысяч смертельных случаев могли бы произойти, если бы не были введены меры социального дистанцирования.

«По неясным для меня причинам, я думаю, что запаниковали лидеры и запаниковали люди. Был большой недостаток обсуждений».

Хотя 73-летний лауреат Нобелевской премии не эпидемиолог, но он оценил вспышку в Китае в начале кризиса и сделал альтернативные прогнозы, основанные на своих собственных расчетах.

Признавая в принципе, что режим изоляции может быть эффективным, профессор Левитт описывает ограничительные меры как «средневековые» и считает, что эпидемиологи преувеличивают свои требования, чтобы люди с большей вероятностью к ним прислушивались.

Комментарии Левитта появились на фоне сообщений других ученых, также утверждающих, что они не смогли подтвердить правильность работы профессора Фергюсона.

Конкурирующие исследования ученых, чьи модели дали совершенно разные результаты, были в значительной степени проигнорированы правительственными советниками.

Соучредитель британской компании по обработке данных WANdisco Дэвид Ричардс заявил, что модель Фергюсона была «глючным беспорядком, который больше похож на миску макаронов, чем на тонко настроенный образец программирования».

Ричардс сказал: «В нашей коммерческой реальности мы бы уволили кого-то за разработку подобного кода, и любой бизнес, который полагается на него для производства программного обеспечения на продажу, скорее всего обанкротился бы». (Московский комсомолец)