Никол Пашинян выступил с очередным бредовым заявлением

У армянских властей есть сведения о возможном участии турецких подразделений в нападении на села в Гадруте, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, нападение произошло в условиях, когда российские миротворцы еще не успели установить свои наблюдательные пункты в этих селах. В результате произошедшего были ранены шесть военных т.н. Армии обороны Карабаха, отметил премьер.

При этом он добавил, что ситуация была стабилизирована после прибытия на место российских миротворческих сил.

Напомним, что СГБ Азербайджана провела антитеррористическую операцию против армянских террористов в Гадруте.