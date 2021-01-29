Никаких косяков: В Азербайджане может появиться фабрика по переработке конопли

Турецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии промышленности в Азербайджане. Уже предложено строительство нескольких заводов и фабрик в нашей стране. В том числе со стороны Конфедерации турецкого города Йозгат поступило предложение открыть в Азербайджане международную фабрику по переработке конопли.

Об этом, как сообщает АПА, заявил президент Конфедерации Йозгата Мехмет Дениз во время встречи делегации во главе с президентом КПА Мамедом Мусаевым и делегации во главе с главным советником вице-президента Турции Эрканом Копармалом.

Он предоставил подробную информацию о проекте по переработке конопли промышленным способом, осуществляющимся совместно с Министерством сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции. По словам М.Дениза, конопля используется в других областях, таких как медицина, косметика.

М.Дениз заявил, что они хотят реализовать этот проект и в Азербайджане, построить здесь международную фабрику.

Отметим, что существуют несколько сортов конопли. В технической конопле содержание тетрагидроканнабинола очень низкое. Техническую коноплю выращивают в разных целях, преимущественно в ткацкой промышленности, строительных материалах, для получения конопляного масла, в косметологии.

Медицинскую коноплю используют при производстве лекарственных препаратов в некоторых странах. Во многих государствах ее выращивание и употребление запрещено.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал #, что применение конопли действительно обширно, но пока речь лишь о предложении, и неизвестно, одобрит ли его наше правительство.

«Это бизнес и только. Отмечу, что ООН недавно решила исключить марихуану, получаемую из конопли, из списка наркотиков, требующих жесткого контроля. Но, по моему мнению, лучше реализовать в нашей стране какие-то другие проекты, благо идеи есть и возможности для их реализации тоже. Даже если разрешить коноплю выращивать в медицинских целях, должен быть строжайший контроль за данной отраслью»,– отметил он.

Экономист Фуад Ализаде заявил, что он сторонник любого современного производства, которое будет способствовать открытию новых рабочих мест в стране, получению прибыли.

«Другой вопрос насколько это будет востребовано за пределами Азербайджана. Если у турецких предпринимателей, выдвинувших это предложение, есть свои рынки сбыта, тогда почему бы это не сделать? Практика выращивания растений, содержащих наркотические вещества, с целью применения их в медицинских целях не нова»,– подчеркнул Ализаде.

Чтобы организовать такой бизнес, вначале государство должно разрешить высаживать коноплю для промышленных целей, говорит вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов. Для этого нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство.

Он отметил, что сейчас это растение выращивают нелегально и подобное довольно распространено в регионах.

«Так, в Кедабекском районе правоохранительными органами были обнаружены посадки конопли у одного из сельских жителей, за что он получил уголовный срок. Безусловно, бороться с наркоманией необходимо, но посадки конопли в медицинских целях должны быть разрешены. Однако поля, засаженные коноплей, должны охраняться. Такая практика есть в ряде государств. Хочу подчеркнуть, что в Карабахе оккупанты на протяжении 30 лет выращивали коноплю и участвовали в незаконном обороте наркотиков. Сейчас же в нашей стране есть возможность выращивать ее легально и использовать для производства некоторых лекарств»,– говорит Исмаилов.

Отметим, что во многих странах проблема выращивания конопли для производства той или иной продукции в том, что нет четко прописанного законодательства, регулирующего данную сферу. Это создает путаницу и препоны.