Нигяр Кочарли воплотит в Шуше мечту: когда, и что это будет

Шуша — культурная колыбель Азербайджана, Родина наших великих мастеров и музыкантов начинает новую жизнь. В Азербайджане так долго ждали освобождения родных земель от армянской оккупации, что к восстановлению городов Карабаха приступили немедля, не теряя ни одного дня.

Так, параллельно с социальным и административным благоустройством, начинается планирование культурных и развлекательных событий.

С 10 по 15 августа 2021 года Шуша примет Международный кулинарный фестиваль, организованный Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана (АНКА). Президент АНКА, глава Центра национальной кулинарии Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», заслуженный работник культуры Таир Амирасланов объявил, что прием заявок на участие будет осуществляться до 1 июня. К участию приглашаются команды из 5 человек (капитан+3 повара+1 кулинар). Фестиваль будет посвящен знаменитой карабахской кухне.

Нигяр Кочарли — владелица популярной сети книжных магазинов «Али и Нино» откроет в Шуше первую в стране бесплатную общественную библиотеку.

«Мы так верили в победу, что у каждого в душе зародилась мечта, связанная с нашим возвращением в Карабах. День освобождения Шуши стал большим праздником. В этот день у меня зародилась мечта открыть там бесплатную общественную библиотеку», — рассказывает Н.Кочарли корреспонденту #.

Своими планами владелица книжной сети поделилась с подписчиками в соцсети Facebook, которые с большим воодушевлением восприняли эту идею:

«Очень много людей изъявили желание присоединиться к нам и пожертвовать свою коллекцию книг. Я была приятно удивлена такой реакции. Некоторые уже пакуют коробки с важными и нужными книгами на трех языках, азербайджанском, русском и английском», — делится своими эмоциями Н.Кочарли.

Она сообщила, что уже обратилась с данной инициативой к государству:

«Сейчас идет процесс реанимации Шуши. Мы обратились в государственные структуры, так как в этом деле нам нужна моральная поддержка. Финансовую сторону вопроса мы берем на себя», — подчеркнула Кочарли, выражая надежду на то, что библиотека появится в Шуше в течение года.

Бизнесвумен и общественный деятель также призналась, что у нее есть и другая мечта:

«Хочу, чтобы в каждом населенном пункте Азербайджана, будь то крупный город или небольшая деревня, был книжный магазин. И вовсе не обязательно, чтобы это был «Али и Нино», — заявила Нигяр Кочарли.