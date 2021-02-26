Нидерланды в марте могут обогнать Россию в рейтинге УЕФА

Нидерланды в марте могут обогнать Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Нидерланды приблизились к России на 0,8 балла по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный российский клуб, который вышел в плей-офф еврокубков, «Краснодар», проиграл в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо». Нидерланды же могут обогнать Россию в том случае, если единственный представитель страны в еврокубках — «Аякс» — выиграет один матч или дважды сыграет в ничью.

Сейчас у России осталось 38,382 балла, у Нидерландов стало 38,000 баллов.