Нидерландское правительство приняло решение «скорее» отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger, сообщает Украинская правда» со ссылкой на издание RTL.

«Для этого запроса было проведено тщательное рассмотрение критериев экспорта оружия, но процедура была сокращена с учетом исключительных обстоятельств», — сказано в письме чиновников.

По данным издания, об этом говорится в совместном письме к парламенту от глав МИД и Минобороны Нидерландов, которые указывают, что им удалось избежать стандартной и длительной процедуры согласования.

Нидерланды безвозмездно передадут Киеву 200 ракет Stinger американского производства, которые находятся на вооружении нидерландской армии, а также другие военные товары.

Stinger — ракета класса «земля-воздух» для запуска из портативных ЗРК, с инфракрасной наводкой. Ее основная задача — сбивать вражеские самолеты и вертолеты.

Длина ракеты составляет полтора метра, вес — более 16 килограммов. Она имеет сверхзвуковую скорость 2400 километров в час и является чрезвычайно эффективной для поражения целей в радиусе от полуметра до пяти километров.

В письме указано, что военная помощь «будет отправлена как можно скорее, но Нидерланды, как и другие страны, сталкиваются с логистическими проблемами».

Украина впервые получила Стингеры в феврале этого года от Литвы, а потом и от Латвии. Ожидаются они также от Эстонии (korrespondent.net)