Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) хочет, чтобы процесс составления ее доклада, в котором украинские военные были обвинены в нарушении законов войны, был тщательно проверен независимыми экспертами. Как сообщили в пятницу, 12 августа, в AI, соответствующий процесс в настоящее время «инициируется на международном уровне».

Речь идет о проверке процессов и решений, предварявших публикацию пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета. Кроме того, важно изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры, считают в Amnesty International.

«Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», — говорят в AI. В организации сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, был обнародован без достаточного контекста. «В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International», — считают правозащитники.

«Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности», — заявили в AI. «Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями», — добавили там.

Доклад Amnesty International об Украине был опубликован 4 августа. В нем говорилось, что ВС Украины в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, подвергая тем самым опасности гражданское население. В то же время в организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».

Публикация Amnesty вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». Украинский Центр стратегических коммуникаций заявил, что авторы доклада использовали показания людей, оказавшихся в тюрьмах или фильтрационных лагерях на оккупированных территориях. (DW)