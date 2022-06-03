Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — написал украинский чиновник в Telegram-канале в пятницу, 3 июня. Он напомнил, что в РФ Невзоров стал фигурантом уголовного дела по статье о «фейках» про российскую армию — «за то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе».

В свою очередь Невзоров в своем Telegram-канале написал: «Есть убийца, и есть тот, кого он убивает или пытается убить. Преступник — Россия, жертва — Украина. Это невозможно оспорить, это факт. Ну а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву <…> Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место». (DW)