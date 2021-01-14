Невидимое биеннале, или новый новаторский арт проект Азербайджана

Карантин внес серьезные коррективы в мир творческих людей, поставив на длительную паузу культурную жизнь мировых столиц. Но в то же время, именно в этот период мы становимся свидетелями новых, порой инновационных проектов в различных сферах.

Le Biennali Invisibili, или, «Невидимое биеннале», бесспорно, один из таких проектов, придуманный в Азербайджане и получивший международный статус. Презентация проекта состоится 15 января.

«Не все биеннале одинаковы. И нельзя с уверенностью сказать, что мы вернемся однажды к привычному формату. Тем не менее, и в новом тысячелетии, биеннале — мероприятие, которое проводится раз в два года в одном и том же месте, как форма демонстрации художественных работ, проведения дискуссий и утверждения новых канонов, — является целью паломничества для многих представителей арт-индустрии», — рассуждает куратор проекта, Альфонс Хуг, директор Центра Гете в Баку (Goethe-Zentrum Baku).

Альфонс Хуг работал с самыми именитыми художниками, сотрудничал с крупнейшими биеннале и фестивалями. Но его новая идея выходит за рамки самых невероятных проектов.

Азербайджан на «Невидимом биеннале» представляет Сабина Шихлинская, заслуженный художник, автор многочисленных арт проектов и персональных выставок, куратор первого павильона Азербайджана на знаменитом Венецианском биеннале.

«Le Biennali Invisibili — это проект, который исследует одиннадцать вымышленных биеннале под тем же ракурсом, который избрал в свое время Итало Кальвино, автор книги «Невидимые города», описывая альтернативные городские реалии и создавая своим воображением новую географию мира», — рассказывает С.Шихлинская корреспонденту #.

По ее словам, создатели проекта использует вымысел и псевдореальность, как основу для кураторских поисков, воплотившихся в серию виртуальных мероприятий, предлагающих новое и критикующих традиционные для арт- и дизайнерских сообществ способы демонстрации достижений.

Авторы и участники Le Biennali Invisibili, отмечая роль биеннале в современной жизни городов, где они проходят, говорят о преобразовании этих городов, а также о том, что зачастую все то, что становится массовым и модным, попадает под маркет, становясь рыночным.

«Отталкиваясь от этой критической идеи, участникам предложено 11 придуманных биеннале, с помощью которых они должны найти ответ на поставленную задачу. Все эти 11 биеннале объединяются в одно заглавное — Le Biennali Invisibili», — рассказывает С.Шихлинская, подчеркивая, что проект – сложный, интеллектуальный, рассчитанный не на обывателя.

15 января на странице Goethe-Zentrum Baku в соцсети Facebook будет представлен сайт проекта, на котором, в течение месяца каждый желающий сможет окунуться в мир вымышленных биеннале и проникнуться философской идеей арт новаторов из разных стран, ознакомившись с невымышленными рефлексиями вымышленного биеннале.

Каждый из 11 участников проекта станет гидом по маршруту придуманного для него биеннале.

К примеру, Сабина Шихлинская выбрала для себя вымышленное триеннале «Канонист», в рамках которого она создала философское эссе на тему «Неофобия».

Рассматривая этот термин, означающий боязнь всего нового, художник делает интересные выводы, приходит к важным заключениям.

Почему человек, порой задыхаясь от рутины и чувствуя себя в плену проторенной и поднадоевшей работы и повседневности, продолжает в ней существовать? Почему для некоторых людей по-прежнему удобней жить старым и скучным – на эти и другие вопросы, Сабина Шихлинская дает исчерпывающие ответы творческой личности. Ознакомиться с полной версией всех идей, заложенных в Le Biennali Invisibili, можно будет на сайте проекта.