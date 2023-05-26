«Неустойчивые погодные условия в Азербайджане продлятся до конца мая».

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в первые дни июня также вероятны осадки:

«До полудня 31 мая в некоторых районах ожидаются периодические осадки. В основном в горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град. В некоторых регионах восточный ветер усилится до 18-23 м/с. Предполагается, что в связи с ожидаемыми осадками водность в реках увеличится, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели».

У.Тагиева добавила, что в ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков: «Будет дуть северо-восточный ветер. Температура днем 25-30 градусов тепла».