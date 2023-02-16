Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с иностранными журналистами сказал, что президент Владимир Зеленский уничтожает Украину, передает БелТА. «Володя Зеленский уничтожает Украину», — заявил он. Лукашенко пояснил данное высказывание тем, что Украину никто не будет восстанавливать после того, как завершится война.

Он добавил, что уже завтра в мире появится новый острый вопрос и туда будет все повернуто, а про Украину забудут. И пояснил, что понадобится 100 лет для того, чтобы восстановить Украину и никто не поможет. Вместе с тем, президент отметил, что в том случае, если кто-то и поможет, например, Европейский союз или США, то тогда и управлять страной по частям будут другие, и экономическими методами.

«Если это надо Украине, Зеленскому — пусть воюют», — отметил он. Он акцентировал внимание на том, что это не нужно обычным людям, а также украинским военным. Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь», — добавил Лукашенко. Он провел аналогию со Второй мировой и Великой Отечественной войнами, которые длились не один год. «Мы думали, что уже никогда с немцами здороваться не будем. А сейчас дружим», — заметил Лукашенко.

Практически все из им сказанного является манипуляцией и откровенной ложью. Начнем с того, что для полного восстановления от последствий войны Украине по состоянию на конец января 2023 года нужно 600-750 миллиардов долларов. Приоритетом является энергетика, сообщил недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чиновник подчеркнул, что правительство уже определило пять приоритетов финансирования быстрого восстановления.

Также замечу, что Комитет постоянных представителей Евросоюза уже утвердил решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС. «Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

Как писал Bloomberg, ЕС и партнеры из «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов. Да, этой суммы может оказаться недостаточно, но совершенно очевидно, что восстановлением Украины займется весь коллективный Запад и для этого будут выделены колоссальные средства.

Лукашенко же всего лишь озвучивает очередной миф российско-белорусской пропаганды. С таким же «успехом» ранее озвучивались мифы о том, что «Запад не будет воевать за Украину» и «Запад устал помогать Украине». Цель всего этого проста — создать видимость того, что Украина останется без внешней поддержки. Совершенно очевидно, что такого в реальности нет и быть не может. Отовсюду рефреном звучит фраза о том, что Запад готов поддерживать Украину, оружием и финансово, ровно столько, сколько ей необходимо будет для победы в войне.

В войне, которую начала не Украина, а Россия. Это то, о чем стыдливо умалчивает президент Беларуси. Умалчивает потому, что РБ является пособником РФ в этой войне. С территории РБ бомбили Украину, ее мирные города. Вопреки обещанию, которое Лукашенко дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону в интервью. Архивы не горят, все сохраняется. Собственно именно поэтому в отношении РБ и вводятся санкции, что она является соучастником преступлений против Украины. И это факт, который невозможно оспорить.

Как невозможно оспорить и то, что Украину разрушает президент России Владимир Путин. Осознанно, жестоко, цинично. И признает Лукашенко очевидное или нет — не имеет ровным счетом никакого значения. Потому, что президент РБ уже ничего не решает в этом противостоянии. Ему бы лучше о своей стране подумать. Ведь, 13 февраля Франция и Канада призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси.

МИД Франции уточнил, что это связано с новым наступлением России на Украину. «В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются», — предупреждают в ведомстве. Французов призывают выехать на территорию Евросоюза автотранспортом, через пока еще открытые пограничные переходы с Литвой, Польшей или Латвией.

Похожее сообщение выпустило Министерство иностранных дел Канады. «Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и «вооруженного конфликта между Россией и Украиной» (войны РФ против Украины — ред.)», — говорится в обращении. И в происходящем виновата Россия, а вовсе не Украина и ее президент, как бы не пытался манипулировать Александр Лукашенко.