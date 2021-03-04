Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит получения Ираном ядерного оружия

Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, и надеется, что президент США Джо Байден это понимает. Об этом заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Мы [с Байденом] знаем друг друга давно, у нас теплые отношения, — сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с США при новой администрации. — Я считаю, что Джо Байден — друг Израиля и готов нам помогать. Но я также знаю, что иногда и у лучших друзей и даже у членов семьи могут быть разные взгляды. Самое главное, что Байден понимает, что я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие».

«Я надеюсь, что мы поймем друг друга по всем вопросам, но главное, я надеюсь, что он поймет, что как премьер единственного еврейского государства я не позволю стереть мою страну с лица земли, — продолжил Нетаньяху. — Я сделаю все, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Пока нам это удавалось».

Байден еще во время избирательной кампании обещал вернуть Соединенные Штаты в ядерную сделку с Ираном. Однако Израиль всегда выступал против этого соглашения, полагая, что оно может дать Тегерану возможность вести работу по созданию ядерных вооружений. (ТАСС)