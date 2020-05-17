Нетаньяху собирается аннексировать палестинские территории

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, представляя в воскресенье в Кнессете (парламенте) сформированное им по итогам выборов 2 марта 35-е правительство Израиля, что время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине пришло.

«Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — заявил он на специальном заседании Кнессета, которое транслирует в прямом эфире парламентский канал израильского телевидения. (ТАСС)