Нетаньяху собирается аннексировать палестинские территории

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, представляя в воскресенье в Кнессете (парламенте) сформированное им по итогам выборов 2 марта 35-е правительство Израиля, что время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине пришло.

«Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — заявил он на специальном заседании Кнессета, которое транслирует в прямом эфире парламентский канал израильского телевидения. (ТАСС)

| 2020-05-17T16:52:37+00:00 17 мая 2020, 18:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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