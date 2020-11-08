Нетаньяху поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил кандидата от демократов на пост президента США Джо Байдена с избранием и поблагодарил действующего американского лидера Дональда Трампа за дружеские отношения с Израилем, сообщает Газета.Ру.

На своей странице в Twitter Нетаньяху поздравил Байдена и отметил «теплые личные отношения», которые у него сложились с кандидатом от демократов. Он выразил надежду на сотрудничество с целью «дальнейшего укрепления особого союза между США и Израилем».

«Спасибо, [президент США] Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали государству Израиль и мне лично, за признание Иерусалима и Голан, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский альянс достиг беспрецедентных высот», — написал премьер Израиля в другой публикации.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.