Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет «мощным, быстрым и точным» и пообещал причинить ответный вред ответственным за них. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает», — сказал он.

По словам премьера, Израиль готов к любому сценарию развития ситуации, притом, что страна не стремится к эскалации конфликта.

Кроме того, он призвал граждан Израиля «не брать закон в свои руки». (gazeta.ru)