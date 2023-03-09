Израиль и США едины в стремлении помешать Ирану получить ядерное оружие.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в начале встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, находящимся с визитом в Израиле.

«Я рад снова приветствовать министра Остина в Израиле. У нас общая повестка по предотвращению того, чтобы Иран получил ядерное оружие, и предотвращению иранской агрессии, поддержанию безопасности и процветания в этом регионе и стремлению к расширению круга мира. Это важная повестка, с нетерпением жду нашей беседы», — сказал Нетаньяху перед началом переговоров с Остином.

В переговорах с Остином также принимают участие с израильской стороны глава Минобороны Йоав Галант, министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, глава аппарата премьера Цахи Браверман и военный советник Нетаньяху генерал-майор Ави Гиль.