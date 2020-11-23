Нетаньяху и саудовский принц обсуждали нормализацию отношений и Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе минувшей тайной встречи обсуждали нормализацию отношений и Иран. Об этом информирует американская газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из высокопоставленных саудовских советников, знакомых с переговорами.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и директор Моссада (политическая разведка Израиля) Йосси Коэн в воскресенье, 22 ноября, тайно посетили Саудовскую Аравию, где встретились с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.

По словам советника, в ходе визита в королевство израильский премьер обсудил с принцем ряд вопросов, в том числе улучшение отношений и Иран, но какие-либо значительные договоренности не были достигнуты. Встреча продлилась не более двух часов.(Газета.Ru)