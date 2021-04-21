Неочищенные сточные воды убивают экологию Абшерона

Сброс неочищенных канализационных вод загрязняет море, озера и почву. Это признают в Министерстве экологии, но проблема до сих пор не нашла своего решения.

Председатель Государственного агентства экологической экспертизы при министерстве экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров в рамках онлайн-трансляции «Экспертного часа» сказал о том, что половина столицы не имеет централизованной системы канализации. На окраинах столицы нечистоты сливаются в резервуары, а затем в Каспий.

Гамбаров отметил, что необходимы инвестиции для решения проблемы. Нужно поэтапно обеспечить каждый город системой очистки сточных вод. Экспертами был разработан генплан управления сточными водами. В 30 районах, в местах плотной заселенности, установлены канализационные системы, работают системы очистки воды. Однако этого недостаточно.

Что касается загрязненных озер, то Минэкологии планирует привлечь общественность к их очистке, а также предпринимателей к созданию соответствующей инфраструктуры на этих территориях.

Граждане, комментируя данную информацию в интернете, отмечают, что в Мардакян, Бильгя и других дачных поселках ситуация оставляет желать лучшего, и искренне удивляются, что денег хватает на разные, менее важные мероприятия, но не на создание необходимых очистных сооружений.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил в беседе с #, что и правда положение в сфере управления и очистки канализационных вод, плачевное. На Абшероне во многих поселках, деревнях нет централизованной канализации и никто не говорит о точных сроках, когда она, наконец, появится. Это то, чем нужно заняться в первую очередь.

По его словам, проблемы в данной сфере были еще до развала Советского Союза. После наступил переходный период в жизни страны и непростая экономическая ситуация, когда были другие приоритеты. Но сейчас уже, наконец, надо вплотную заняться этим вопросом и решить его.

Эколог напомнил, что президент страны не раз подчеркивал необходимость рационального использования водных ресурсов и если очищать сточные воды их можно использовать для технических целей.

«Большое количество неочищенных сточных вод сливают в абшеронские озера вокруг Амираджан, Бюльбюля и т.д. Многие открытые водоемы сильно загрязнены отравляющими веществами, такими как фенол. Это,– подчеркивает Мустафаев,– создает неблагоприятные санитарные и экологические условия.

Во-первых, нужно установить в необходимых местах современные очистные сооружения, во-вторых, восстановить озера для рекреации. Сейчас в стране стало появляться все больше искусственных озер, где разводят рыбу, а ведь у нас есть природные озера, но в них объем воды в 2-3 раза увеличен из-за канализационных стоков. Рыба хорошо живет и размножается только в чистой воде, надо очистить для этого воду в водоемах до уровня питьевой воды».

Отметим, что сбрасывали неочищенные сточные вод из ближайших населенных пунктов и в Масазырское озеро–главный источник добычи поваренной соли в стране. В прошлом году в связи с этим было начато разбирательство.

Глава национального центра экологического прогнозирования, эколог Тельман Зейналов, говоря о проблеме канализационных вод, в свою очередь подчеркнул, что ее не решение ударяет по природе – страдают живые организмы, живущие в воде, загрязняется почва, и это в свою очередь негативно сказывается на здоровье населения.

По его словам, дела обстоят плохо с управлением всеми отходами, в частности с утилизацией бытового мусора.

Возвращаясь к сбору неочищенных сточных вод, он отметил, что одна из проблем — отсутствие проверок и наказания нарушителей. Лишь немногие кафе, рестораны и прочие объекты, сливающие неочищенные канализационные воды штрафуют, да и то штрафами их не испугать.

У нас, как говорит Зейналов, часто строят объект и не задумываются о канализационной системе. Тут надо наказывать тех, кто дают разрешение на такое строительство.

Что касается очистки озер, то, по его убеждению, государство должно возложить ее на те предприятия, которые их загрязняли. Любая организация, которая хочет построить завод или цех должна иметь экологический паспорт, где все подробно описывается. Но сейчас экологический паспорт стал формальностью.